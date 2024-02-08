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Захарова раскрыла, как Запад использует "полезных" россиян за рубежом
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Западные страны используют антироссийски настроенных "сограждан" для вмешательства в выборный процесс в России. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария... ПРАЙМ, 08.02.2024
общество , новости, россия, выборы, мария захарова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Западные страны используют антироссийски настроенных "сограждан" для вмешательства в выборный процесс в России. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе расширенного заседания комиссии Совета Федерации по суверенитету.
"Страны и их режимы из числа западных непартнеров этим активно пользуются. Они их (антироссийски настроенных россиян за рубежом — ред.) используют как определенную движущую силу по проникновению в наши внутренние дела", — отметила дипломат.
Захарова также подчеркнула, что важно учитывать это обстоятельство при обсуждении предстоящих президентских выборов и попытках влияния на страну. Она заметила, что эти граждане, настроенные против своей родины "мутят воду" среди истинных соотечественников.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. ЦИК зарегистрировал четырех кандидатов на пост главы государства: Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.