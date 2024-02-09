МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Только идиот может поверить в планы России напасть на Европу, заявил американский журналист Такер Карлсон после интервью с президентом России Владимиром Путиным. Путин рассказал о торговых взаимоотношениях с Китаем

Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд.

"Россия не занимается экспансией. Извините, я не должен говорить подобное из-за того, что идеологические лжецы, управляющие госдепом, хотят сделать его (Путина — ред.) Гитлером или японским императором. Это неправда, это глупость. Россия уже и так огромная, самая большая в мире", — отметил журналист.

Он также добавил, что Россия представляет собой многонациональную страну с огромным запасом природных ресурсов, поэтому управлять ей достаточно сложно. Кроме того, Карлсон почувствовал, что Путин "глубоко уязвлен" отношением Запада к России и что "европеизм" присутствует в Москве на культурном уровне.

Российский лидер в беседе с журналистом, в свою очередь, отметил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. Однако, по словам Путина, все умные люди, аналитики прекрасно понимают, что это фейк.