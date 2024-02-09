МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону дал абсолютно честные ответы на вопросы о подрыве "Северных потоков", сообщил агентству РИА Новости глава думского комитета по международным делам, председатель ЛДПР, кандидат в президенты Леонид Слуцкий. Путин рассказал о разговоре с Клинтоном насчет возможности вступить в НАТО

"Президент абсолютно четко аргументировал как, когда и где Вашингтон и его сателлиты обманули Россию, честно ответил на вопросы о подрыве ниток газопровода "Северный поток" и переговорах по урегулированию украинского конфликта. А также об использовании санкций и доллара в политических целях и подрыве через подобные шаги интересов самих США, и многое другое", — отметил политик.

Слуцкий также выразил мнение, что для зрителей из западных стран это интервью станет культурным информационном шоком на контрасте постоянных фейков про Россию. Кроме того, глава государства искренне ответил на вопросы о причинах и следствиях украинского кризиса.

Слуцкий заключил, что это интервью поможет пробить стену русофобской лжи и противостоять ежедневной дезинформации о России.

Ранее американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, оно длится 2 часа 7 минут и 18 секунд. Интервью было опубликовано в социальной сети X и уже набрало более 70 миллионов просмотров.

Как ранее отмечал сам Карлсон, необходимость взять интервью у российского президента была связана с тем, что в Соединенных Штатах не понимают, что происходит в России и на Украине на самом деле. По его словам, интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые берут американские СМИ, являются государственной пропагандой в самой отвратительной форме.

Прокурор Швеции Матс Юнгквист в среду заявил о прекращении расследования дела о взрывах на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", так как оно не относится к юрисдикции страны. Он сообщил, что расследование продолжит Германия. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.