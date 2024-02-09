МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В западных СМИ нет никакой истерики и паники после публикации интервью журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным, но есть профессиональная ревность, Запад будет очень внимательно изучать и анализировать его, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин в трендах. Соцсеть X отчиталась о просмотрах

"Во-первых, никакой истерики и паники мы не видим. И я не соглашусь с этим мнением вашим и господина Бута. Они будут очень внимательно изучать это интервью, они будут его анализировать… ", — сказал Песков в ответ на вопрос о реакции на выход интервью в западных СМИ.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что никакой паники нет. По его словам, есть лишь бесспорный высокий интерес к получившемуся материалу.

Помимо всего прочего, Песков отметил, что для Путина главное — это реакция россиян, но важно, чтобы и на Западе как можно больше людей ознакомились с материалом. По мнению официального представителя Кремля, для западных зрителей многое будет сложно понять, но и за рубежом есть все равно специалисты, для которых это будет очень важно.

Ранее Карлсон в видеообращении заявлял, что хочет побеседовать с Путиным, потому что американское общество не знает, что происходит в России и на Украине. По его словам, интервью с Владимиром Зеленским, которые берут американские СМИ, являются государственной пропагандой в самой отвратительной форме.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что западные власти "слышали голоса, которые ставят под сомнение или бросают тень на поддержку Украины". По его словам, доказательства важности поддержки Киева для безопасности США и НАТО, которые Вашингтон не раз приводил, превалируют над доводами таких критиков, как Такер Карлсон.