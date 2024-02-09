МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков выступил с инициативой сократить количество чиновников, а также заставить госслужащих отказаться "от роскоши". Об этом он сообщил в рамках своей предвыборной кампании. Даванков назвал основную задачу своей предвыборной кампании

По словам политика, на содержание федеральных чиновников в 2024 году из российского бюджета будет выделено два триллиона рублей, это примерно 66 годовых бюджетов Владивостока. "Уже сейчас мы видим две вещи, на которых экономить можно и нужно. Во-первых, это чиновники. Чиновников и проверяющих нам столько не нужно… Поэтому нужно провести оптимизацию чиновников и оставить тех, кто реально работает, а не просто печати ставит", — рассказал Даванков.

Лидер партии призвал чиновников отказаться не только от дорогостоящих автомобилей, но и от административных зданий в виде "дворцов". Он отметил, что несмотря на планы правительства передать эти объекты под соцнужды, открыть там медицинские стационары, зачастую такие здания "просто передаются от одних чиновников другим". Он предложил сдавать эту недвижимость в аренду бизнесу по льготной ставке, чтобы экономить деньги на ремонте и содержании, а также получать налоги, которые могут быть использованы для благополучия народа.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года, и Владислав Даванков является одним из четырех кандидатов на эту должность.