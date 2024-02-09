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В США заявили, что интервью Путина Карлсону может спасти человечество
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Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону может спасти человечество, сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X. "Самый важный первый... ПРАЙМ, 09.02.2024
общество , новости, в мире, россия, сша, владимир путин, такер карлсон, скотт риттер
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону может спасти человечество, сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X.
"Самый важный первый шаг на пути, который может спасти человечество. Это одно из самых важных интервью современной эпохи, потому что оно способно уберечь Запад и Россию от войны, остановить Запад от совершения самоубийства", — написал он.
Экс-разведчик также отметил, что это интервью открывает дверь в "русскую душу".
Ранее сообщалось, что арабские СМИ всерьез заинтересовались интервью американского журналиста с президентом России. Как отмечалось, этот материал может нести послание США и другим западным странам. Например, египетское издание El Watan назвало состоявшееся интервью "историческим". Газета также отмечает, что Владимир Путин, упоминая в ходе интервью проблемы в США с миграцией и государственным долгом, направил тем самым послание Вашингтону.