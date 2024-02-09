МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону может спасти человечество, сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в соцсети X. Арабские СМИ назвали интервью Путина Карлсону историческим

"Самый важный первый шаг на пути, который может спасти человечество. Это одно из самых важных интервью современной эпохи, потому что оно способно уберечь Запад и Россию от войны, остановить Запад от совершения самоубийства", — написал он.

Экс-разведчик также отметил, что это интервью открывает дверь в "русскую душу".

Ранее сообщалось, что арабские СМИ всерьез заинтересовались интервью американского журналиста с президентом России. Как отмечалось, этот материал может нести послание США и другим западным странам. Например, египетское издание El Watan назвало состоявшееся интервью "историческим". Газета также отмечает, что Владимир Путин, упоминая в ходе интервью проблемы в США с миграцией и государственным долгом, направил тем самым послание Вашингтону.