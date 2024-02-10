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В Германии подсчитали, сколько беженцев покинет распавшуюся Украину
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По подсчетам правительства Германии, Украину в случае распада покинет около 10 миллионов людей, сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на свои собственные источники. "В... ПРАЙМ, 10.02.2024
общество , новости, украина, германия, беженцы, распад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БЕРЛИН, 10 фев — ПРАЙМ. По подсчетам правительства Германии, Украину в случае распада покинет около 10 миллионов людей, сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на свои собственные источники.
"В случае возможного распада Украины правительство Германии предполагает, что страну покинут еще около десяти миллионов человек. При таком сценарии подавляющее большинство беженцев отправится в Западную Европу, и одним из пунктов назначения станет Германия", — пишет издание.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта Украину покинуло свыше шести миллионов человек. В Германии в настоящее время проживает 1,1 миллиона граждан Украины, которые въехали в страну с 2022 года.
Ранее социологическое исследование, проведенное учеными Варшавского университета, показало, что больше половины поляков не хотят, чтобы Польша выплачивала украинским беженцам социальные пособия. По оценкам Министерства внутренних дел и администрации, в Польше проживает около миллиона украинцев со статусом беженцев. Это обходится бюджету не менее чем в 6,2 миллиарда злотых (около 1,5 млрд долларов) в год.