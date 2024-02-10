БЕРЛИН, 10 фев — ПРАЙМ. По подсчетам правительства Германии, Украину в случае распада покинет около 10 миллионов людей, сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на свои собственные источники. Польские фермеры, изображая пешеходов, заблокировали КПП с Украиной

"В случае возможного распада Украины правительство Германии предполагает, что страну покинут еще около десяти миллионов человек. При таком сценарии подавляющее большинство беженцев отправится в Западную Европу, и одним из пунктов назначения станет Германия", — пишет издание.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта Украину покинуло свыше шести миллионов человек. В Германии в настоящее время проживает 1,1 миллиона граждан Украины, которые въехали в страну с 2022 года.

Ранее социологическое исследование, проведенное учеными Варшавского университета, показало, что больше половины поляков не хотят, чтобы Польша выплачивала украинским беженцам социальные пособия. По оценкам Министерства внутренних дел и администрации, в Польше проживает около миллиона украинцев со статусом беженцев. Это обходится бюджету не менее чем в 6,2 миллиарда злотых (около 1,5 млрд долларов) в год.