МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Российские дипломаты проводят контакты с Евросоюзом в объеме и на уровне, которые необходимы для обеспечения национальных интересов России, сообщил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. Politico: Евросоюз признал трудности с введением санкций против России

"Контакты с евроструктурами сохраняются. Они осуществляются на том уровне и в том объеме, в котором необходимы нам: с учетом национальных интересов России и в условиях ведения Евросоюзом гибридной войны против нашей страны", — сказал российский дипломат.

Из таких вопросов собеседник агентства выделил тему жизнеобеспечения Калининградской области. "Прежде всего, Евросоюз имеет перед Россией обязательства по обеспечению свободы калининградского транзита. Однако из раза в раз это не учитывается Брюсселем при принятии новых санкционных пакетов. Приходится ему об этом регулярно напоминать", — сказал Логвинов.

Кроме того, российские дипломаты ведут официальную переписку с евроструктурами "с целью привлечения их внимания к преступлениям киевского режима, нарушениям прав русскоязычного населения в странах-членах ЕС, к героизации нацизма и активизации кампании по уничтожению советских мемориальных объектов в прибалтийских государствах".

"Цель — заставить еэсовцев как минимум реагировать, а лучше — сразу признавать двойные стандарты. Если же они выбирают молчание, то это является подтверждением того, что Брюссель потворствует тем, кто осуществляет теракты в отношении россиян, кто вопреки всем международным обязательствам, да и еэсовским нормам отказывает своим гражданам в реализации основных прав и свобод, кто переписывает — причем не только нашу, но и европейскую — историю", — сказал Логвинов.

Представители ЕС часто заявляют о необходимости международной изоляции России и даже призывают к этому своих партнеров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в европейских странах распространяется методичка, где собраны правила поведения для представителей Евросоюза при контактах с российскими дипломатами. Согласно методичке, европейским дипломатам следует "избегать двусторонних контактов с представителями России, посещения любых мероприятий, организованных российской стороной".

В прошлом году издание Financial Times сообщало, что ЕС обсуждает возможное ограничение для передвижения в союзе в отношении дипломатов РФ, его выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций. Аналогичное предложение Прага пыталась реализовать и в рамках готовящегося в настоящее время 13-го пакета антироссийских санкций.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что безопасность дипмиссий РФ в недружественных странах ухудшилась, есть опасения на фоне провокаций перед предстоящими президентскими выборами.

Она отметила, что такая ситуация связана с действиями недружественных Москве режимов. По ее словам, непростая ситуация сложилась в странах Прибалтики, Британии, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции и ряде других государств.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

________________________________________

Коротко, интересно и только о самом важном — в Telegram-канале «Главные Новости РИА»