МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Главу Пентагона Ллойда Остина поместили в отделение интенсивной терапии Армейского медицинского центра имени Уолтера Рида для наблюдения после того, как его госпитализировали в связи с симптомами, указывающими на проблемы с мочевым пузырем, говорится в заявлении медицинского центра. Глава Пентагона Ллойд Остин лег в больницу

Ранее Остин передал свои полномочия замминистра после госпитализации. Остин продолжает находиться в больнице для проверки в связи с симптомами, указывающими на проблемы с мочевым пузырем. О ситуации проинформированы Белый дом, конгресс и глава комитета начальников штабов, сообщает военное ведомство.

По данным центра, ранее Остин был доставлен своей службой безопасности в центр для осмотра на наличие симптомов, указывающих на "проблему с мочевым пузырем".

"Сегодня вечером после серии анализов и обследований госсекретаря поместили в отделение интенсивной терапии… центра для поддерживающего лечения и тщательного наблюдения", — говорится в заявлении медицинского центра.

Отмечается, что неизвестно, как долго госсекретарь Остин будет оставаться в больнице.

"Ожидается, что текущая проблема с мочевым пузырем не повлияет на его ожидаемое полное выздоровление", — сообщается в заявлении центра.

Остин находился в больнице с 1 января и подвергся критике за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу в ведомство, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся. Госпитализация министра вызвала скандал, поскольку несколько дней о его состоянии не знала не только общественность, но и президент США Джо Байден. Позднее Остин извинился за ошибки в информировании в связи с ситуацией.