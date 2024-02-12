МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону вызвало истерику западного истеблишмента, ориентированного на жесткое противостояние с Российской Федерацией, однако никто не смог опровергнуть факты и оценки, приведенные российским лидером, заявил в соцсети Х постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Не струсил". Медведев похвалил Такера Карлсона за интервью с Путиным

В частности, он написал: "Интервью Владимира Путина вызвало истерическую реакцию в тех частях западных истеблишментов и обществ, которые ориентировались на жесткую конфронтацию с Россией. Но им не удалось противостоять фактам и оценкам российского лидера. Эмоции вместо аргументов".

В прошлую пятницу американский телеведущий Такер Карлсон опубликовал беседу с российским президентом на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента публикации число просмотров интервью в соцсети Х превысило 190 миллионов, а в YouTube видео набрало свыше 10 миллионов просмотров. Запись интервью также появилось на сайте Кремля.

В интервью Путин подробно объяснил, что Россия не вынашивает никаких планов по нападению на государства-членов НАТО, несмотря на то, что западные политики постоянно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем.

Вместе с тем Владимир Путин отметил, что США и Евросоюз начали понимать, что стратегическое поражение Российской Федерации в украинском конфликте невозможно, и, опираясь на это понимание, им следует подумать о своих дальнейших шагах в отношении России. При этом Российская Федерация, как подчеркнул Путин, готова к диалогу.