БРЮССЕЛЬ, 12 фев — ПРАЙМ. Евросоюз ведет с Россией войну на информационном поле, применяет нелегитимные меры против российских журналистов, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов. В Кремле пояснили, почему Путин не дает интервью официальным западным СМИ

Он отметил, что главный предлог для регулирования информационных потоков в ЕС — это противодействие "российской угрозе".

"Оно и понятно, — по сути, идет война с нашей страной в информполе. Как и в других областях, Брюссель активно прибегает к нелегитимным мерам, вводя бесконечные санкции в отношении отечественных журналистов и ограничивая работу российских СМИ", — пояснил Логвинов.

Кроме того, он заявил, что ЕС, под видом якобы борьбы с дезинформацией борется с неугодными СМИ и журналистами, отрезает европейское общество от альтернативных информационных источников.

"В ЕС борются не с дезинформацией, а с "неугодными" источниками информации. Все, что не соответствует западному мейнстриму, подвергается жесткой цензуре. Идет зачистка информационного пространства. Цель — отрезать европейское общество от альтернативных СМИ и ресурсов. Одновременно евробюрократия, закручивая "информационные гайки", пытается мобилизовать местного избирателя в контексте выборов в Европарламент", — заключил Логвинов.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.

За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив им вещание на территории союза. Данное решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.