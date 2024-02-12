МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Вашингтон проигрывает в украинском конфликте, а также терпит поражение на Ближнем Востоке, при этом он не имеет запасного плана, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Трамп заявил, что Киев может "кинуть" США "как собаку"

"Россия побеждает и будет побеждать на Украине. Соединенные Штаты ничего не могут сделать, чтобы остановить это", — констатировал он.

Риттер также добавил, что США терпят поражение и на Ближнем Востоке и отметил, что американские атаки на хуситов не имеют никакого эффекта.

Эксперт считает, что Вашингтон оказался в очень шатком положении, "план А не работает, и нет плана Б".

В скором времени мир увидит стратегическое поражение США, заключил Риттер.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также способствовали госперевороту.

Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.