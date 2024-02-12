ДОНЕЦК, 12 фев — ПРАЙМ. В результате российского удара по узловой станции Александрия в Кировоградской области было уничтожено два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из региона. WP: лучшие друзья Украины не хотят исполнения ее давней мечты

По его словам, удар был нанесен 10 февраля около пяти часов вечера в момент, когда в одном месте в районе вокзала стояли два состава с техникой и БК.

"Всю Александрию шатнуло, взрывная волна выбила множество окон. Составы, в которых находились ГСМ, полыхнули очень серьезно. По предварительным данным, сгорело порядка двух десятков иностранной техники в ассортименте — это не считая техники времен Советского Союза", — сказал Лебедев.

По его словам, крупный железнодорожный узел в Александрии ВСУ использовали как перевалочный пункт. Через него проходят железнодорожные пути Одесса — Харьков и Киев — Днепропетровск.

По военным объектам Александрии, согласно данным украинских властей, уже были нанесены удары в ходе СВО. Так, сайт Александрийской городской рады сообщал, что в апреле 2022 года в результате удара по инфраструктуре военного аэродрома были жертвы среди украинских военнослужащих. В США сделали шокирующее заявление о победителе на Украине

Лебедев также рассказал, что российскими ударами по Николаеву поражены два порта, Черноморский судостроительный завод, нефтебаза и военное предприятие "Зоря-Машпроект". Он предоставил видеокадры момента удара, на которых зафиксированы взрывы в темное время суток.

"В ночь на 11 февраля по военным объектам в городе Николаев была нанесена отличная серия ударов. Всего николаевцы насчитали 10 "прилетов" в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Прилетело в Морпорт, в порт Ольвия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска", — заявил собеседник агентства.

Черноморский судостроительный завод является крупнейшей верфью Украины, в советское время на нем строили все авианесущие крейсеры ВМФ СССР.

По словам Лебедева, вторая волна ударов была по Николаевской нефтебазе, и по заводу "Зоря-Машпроект", где производится продукция военного назначения.

Лебедев уточнил, что руководство предприятия отказалось от услуг местных сотрудников на мощностях, работающих в интересах ВСУ, и завезло рабочих с Западной Украины, а одна часть завода, где производится военная продукция, теперь отделена от другой блокпостами.

Предприятие входит в военно-промышленный государственный холдинг "Укроборонпром" и занимается производством газотурбинного оборудования, в первую очередь для военных кораблей.

"Сообщается о том, что ночью по Николаеву носились десятки "скорых". Больницы сейчас заполнены, а в городской морг, по словам агентуры, помещают только "крутых", простых вэсэушников складывают на улице в черных мешках штабелями рядом с моргом", — рассказал Лебедев.