Источник РИАН: ВС РФ уничтожили два состава с техникой в Кировоградской области
ДОНЕЦК, 12 фев — ПРАЙМ. В результате российского удара по узловой станции Александрия в Кировоградской области было уничтожено два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег из региона.
По его словам, удар был нанесен 10 февраля около пяти часов вечера в момент, когда в одном месте в районе вокзала стояли два состава с техникой и БК.
"Всю Александрию шатнуло, взрывная волна выбила множество окон. Составы, в которых находились ГСМ, полыхнули очень серьезно. По предварительным данным, сгорело порядка двух десятков иностранной техники в ассортименте — это не считая техники времен Советского Союза", — сказал Лебедев.
По его словам, крупный железнодорожный узел в Александрии ВСУ использовали как перевалочный пункт. Через него проходят железнодорожные пути Одесса — Харьков и Киев — Днепропетровск.
По военным объектам Александрии, согласно данным украинских властей, уже были нанесены удары в ходе СВО. Так, сайт Александрийской городской рады сообщал, что в апреле 2022 года в результате удара по инфраструктуре военного аэродрома были жертвы среди украинских военнослужащих.
Лебедев также рассказал, что российскими ударами по Николаеву поражены два порта, Черноморский судостроительный завод, нефтебаза и военное предприятие "Зоря-Машпроект". Он предоставил видеокадры момента удара, на которых зафиксированы взрывы в темное время суток.
"В ночь на 11 февраля по военным объектам в городе Николаев была нанесена отличная серия ударов. Всего николаевцы насчитали 10 "прилетов" в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Прилетело в Морпорт, в порт Ольвия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска", — заявил собеседник агентства.
Черноморский судостроительный завод является крупнейшей верфью Украины, в советское время на нем строили все авианесущие крейсеры ВМФ СССР.
По словам Лебедева, вторая волна ударов была по Николаевской нефтебазе, и по заводу "Зоря-Машпроект", где производится продукция военного назначения.
Лебедев уточнил, что руководство предприятия отказалось от услуг местных сотрудников на мощностях, работающих в интересах ВСУ, и завезло рабочих с Западной Украины, а одна часть завода, где производится военная продукция, теперь отделена от другой блокпостами.
Предприятие входит в военно-промышленный государственный холдинг "Укроборонпром" и занимается производством газотурбинного оборудования, в первую очередь для военных кораблей.
"Сообщается о том, что ночью по Николаеву носились десятки "скорых". Больницы сейчас заполнены, а в городской морг, по словам агентуры, помещают только "крутых", простых вэсэушников складывают на улице в черных мешках штабелями рядом с моргом", — рассказал Лебедев.
https://1prime.ru/society/20240212/843044808.html