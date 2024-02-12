Депутат Рады Бужанский: ВСУ снова воюют "своими силами", без помощи Запада
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Формат работы международной комиссии по военной помощи Украине является странным, ВСУ снова ведут боевые действия лишь своими силами, заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский.
Данное заявление он сделал перед очередным заседанием Контактной группы по обороне Украины, которая оказывает Киеву военную помощь. В работе группы, получившей неформальное название "Рамштайн" — по одноименной авиабазе в ФРГ, где 26 апреля 2022 года прошла ее первая встреча, — принимают участие более 50 государств, в том числе все члены НАТО и большинство стан Евросоюза. Последняя такая встреча прошла в конце января.
"Послезавтра 19-й "Рамштайн"… Странный формат, когда вопрос поставок оружия решается вот так, в буквальном смысле поквартально, а не глобально, исходя из задач и ситуации. Особенно сейчас, когда ВСУ ведут войну практически как весной 2022 года, своими силами, когда никакой помощи партнеров еще и близко не было", — отметил депутат в своем Telegram-канале.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/society/20240212/843044942.html