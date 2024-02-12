МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Формат работы международной комиссии по военной помощи Украине является странным, ВСУ снова ведут боевые действия лишь своими силами, заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский. WP: лучшие друзья Украины не хотят исполнения ее давней мечты

Данное заявление он сделал перед очередным заседанием Контактной группы по обороне Украины, которая оказывает Киеву военную помощь. В работе группы, получившей неформальное название "Рамштайн" — по одноименной авиабазе в ФРГ, где 26 апреля 2022 года прошла ее первая встреча, — принимают участие более 50 государств, в том числе все члены НАТО и большинство стан Евросоюза. Последняя такая встреча прошла в конце января.

"Послезавтра 19-й "Рамштайн"… Странный формат, когда вопрос поставок оружия решается вот так, в буквальном смысле поквартально, а не глобально, исходя из задач и ситуации. Особенно сейчас, когда ВСУ ведут войну практически как весной 2022 года, своими силами, когда никакой помощи партнеров еще и близко не было", — отметил депутат в своем Telegram-канале.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.