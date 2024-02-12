МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного могут "слить" физически, так как он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны и командующими США, Британии и ЕС, считает посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Киев бросил лучшую бригаду ВСУ для удержания фронта, пишут СМИ

"Я не исключаю, что если его сольют, то не только из политики, а полностью из жизни. Потому что человек слишком глубоко был включен во все процессы. Он имел прямые взаимоотношения с министрами обороны, с командующими США, Великобритании, Евросоюза", — пояснил он в эфире радио Sputnik.

По мнению Мирошника, отсчет времени до наступления указанного события уже пошел.

"По моим прикидкам, это два-три месяца, когда Залужный должен для себя решить: он играет в политические игры и начинает жесткое противостояние с Зеленским, либо он соглашается на то, что его сливают", — сказал он.

Мирошник полагает, что нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского достаточно плохо воспринимают в украинских войсках, так как он "человек, который согласен "брать под козырек" указания Зеленского, он политически-мотивирован".

"Зеленский рассчитывает, что Сырский будет именно военным и не будет лезть в политику, за что и пострадал Залужный", — заключил Мирошник.

Владимир Зеленский 8 февраля объявил о назначении Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Некоторые украинские и западные СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД РФ называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.