МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Кремлю важно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Британии Риши Сунак ознакомились с содержанием интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, а их эмоциональная реакция может быть связана с желанием как-то объясниться перед своими гражданами своих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Дипломат рассказал об истеричной реакции Запада на интервью Путина

Ранее Шольц в ходе совместного с президентом США Джо Байденом брифинга в Белом доме назвал интервью "абсурдным" и обвинил Путин во лжи "об истории" украинского конфликта. Сунак в эфире Sky News также раскритиковал интервью.

"По всей видимости, они знакомы с содержанием интервью, и это для нас главное. Они еще раз услышали — у них, собственно, как у глав исполнительной власти своих государств, у них и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России Путина, а сейчас она в полной мере им представлена. Насколько я понимаю, они воспользовались этой возможностью. Это главное", — пояснил Песков журналистам.

По его словам, эмоциональная реакция европейских лидеров в угоду той ситуации, в которой сейчас находятся их страны, и в угоду попыток как-то объясниться перед своими налогоплательщиками.

Российский лидер дал интервью американскому журналисту 6 февраля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. Он добавил, что на Западе начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.

9 февраля сообщалось, что беседа Путина с Карлсоном была опубликована на первых полосах практически всех крупных и ряда региональных немецких СМИ. Интервью разместили, в том числе, Bild, Spiegel, Focus, Welt, Zeit, Handelsblatt, Tagesschau (ARD), ZDF, Berliner Zeitung и Süddeutsche Zeitung.