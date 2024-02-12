Песков: главное для Кремля, что Шольц и Сунак ознакомились с интервью Путина
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Кремлю важно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Британии Риши Сунак ознакомились с содержанием интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, а их эмоциональная реакция может быть связана с желанием как-то объясниться перед своими гражданами своих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Шольц в ходе совместного с президентом США Джо Байденом брифинга в Белом доме назвал интервью "абсурдным" и обвинил Путин во лжи "об истории" украинского конфликта. Сунак в эфире Sky News также раскритиковал интервью.
"По всей видимости, они знакомы с содержанием интервью, и это для нас главное. Они еще раз услышали — у них, собственно, как у глав исполнительной власти своих государств, у них и так была возможность постоянно знакомиться с позицией президента России Путина, а сейчас она в полной мере им представлена. Насколько я понимаю, они воспользовались этой возможностью. Это главное", — пояснил Песков журналистам.
По его словам, эмоциональная реакция европейских лидеров в угоду той ситуации, в которой сейчас находятся их страны, и в угоду попыток как-то объясниться перед своими налогоплательщиками.
Российский лидер дал интервью американскому журналисту 6 февраля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, Россия не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии. Он добавил, что на Западе начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.
9 февраля сообщалось, что беседа Путина с Карлсоном была опубликована на первых полосах практически всех крупных и ряда региональных немецких СМИ. Интервью разместили, в том числе, Bild, Spiegel, Focus, Welt, Zeit, Handelsblatt, Tagesschau (ARD), ZDF, Berliner Zeitung и Süddeutsche Zeitung.
https://1prime.ru/society/20240212/843045413.html