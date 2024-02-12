ВАРШАВА, 12 фев — ПРАЙМ. Протестующие польские фермеры свозят к пункту пропуска "Дорохуск" на границе с Украиной покрышки и сено, чтобы их поджечь, сообщил РИА Новости очевидец. Протестующие фермеры проехали по центру Рима на тракторах

Ранее в Дорохуске протестующие высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков.

"Прямо сейчас на дорогу возле пункта пропуска в Дорохуске подвозят сено. Здесь уже запасли резиновые покрышки. Все это скоро подожгут в знак протеста", — рассказал собеседник агентства.

По его информации, поджечь сено и покрышки протестующие фермеры планируют в 12.00 (14.00 мск).

В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.