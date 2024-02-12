МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Польский премьер-министр Дональд Туск заклеймил позором представителей Республиканской партии за блокировку в Конгрессе США пакета помощи Украине. Его слова показали, что во внутриамериканском конфликте Польша заняла сторону демократов, и этот шаг сопряжен для нее с огромным риском, предупреждает в статье для польского издания Rzeczpospolita обозреватель Енджей Белецкий. Польша нагнетает атмосферу русофобии и "охоты на ведьм", заявил посол РФ

Он задается вопросом, должен ли премьер Польши выбирать между демократами и республиканцами. А затем приводит обращение Туска в соцсети к республиканцам, заблокировавшим в сенате 60-миллиардный пакет помощи Украине: "Рональд Рейган переворачивается в гробу. Позор вам".

Отвечая на свой же вопрос, автор статьи, утверждает, что к сегодняшнему дню Республиканская партия "стала инструментом в руках Трампа" и превратилась в "популистское движение, готовое не только отдать украинскую демократию на съедение жестокой диктатуры Путина, но и нарушить основы демократии в самой Америке".

Комментарий Туска, по мнению Белецкого, однозначно свидетельствует, что премьер Польши выбрал одну из сторон "американо-американского конфликта". Причем автор материала называет этот выбор экзистенциальным.

"Это момент экзистенциального выбора для Америки, к которому Польша больше не может оставаться нейтральной", — говорится в статье.

На такое после 1989 года, как утверждает автор, отваживалась лишь партия "Право и справедливость", но она выбрала как раз "популизм Трампа".

"Такая политическая декларация главы правительства сопряжена с риском. Однако сейчас для Америки наступает момент экзистенциального выбора, и Польша больше не может относиться к нему нейтрально", — заключил Белецкий.