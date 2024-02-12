МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. "Коллектив либеральных медсестер" потребовал от властей переоценить их труд и призвал к дорожным забастовкам 12 февраля в крупных городах Франции, сообщается на официальной странице профсоюза в социальной сети X. Французские фермеры устроили акцию протеста напротив здания Европарламента

Медсестры недовольны отсутствием индексации зарплаты в течение последних 15 лет и требуют уважать их тяжелый труд, а также оказать поддержку, пока они не исчезли окончательно.

В профсоюзе отмечают, что медсестры, находясь в авангарде в нелегкое время пандемии коронавируса, так и не получили благодарности от государства, и, вдохновленные демонстрациями фермеров, решили напомнить о своих правах. Отмечается, что зарплата медсестер не индексировалась 2009 года и это сильно сказалось на их покупательской способности. По их словам, изнурительный труд, продление рабочего времени для посещения всех пациентов, прерванный отпуск из-за невозможности найти замену являются лишь малой частью проблем, с которыми сталкиваются медработницы.

"Коллектив разгневанных либеральных медсестер" созывает всех неравнодушных граждан Франции на демонстрации в нескольких крупных городах, в частности в Марселе, Гапе, Байонне, Бордо и Дижоне в этот понедельник, 12 февраля, и в следующую субботу.