МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Россия в виде ответной меры включила в "стоп-лист" 18 представителей британского военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества, заявили в понедельник в МИД РФ. "Близки как никогда": британская разведка пугает мир плохими новостями

Отмечается, что данная мера принята в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого он предпринимает усилия по демонизации России, активно фабрикует антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене, а также продолжает накачивать оружием киевский режим.

"Принято решение о включении в российский "стоп-лист" ряда "деятелей" военно-политического истеблишмента и научно-академического сообщества Великобритании", — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Среди внесенных "стоп-лист", в частности, есть замминистра обороны Британии Джеймс Картлидж, заместитель начальника Штаба обороны ВС Великобритании Чарльз Роланд Винсент Уолкер, сотрудники Оксфордского и Кембриджского университетов.

"Вынуждены констатировать, что русофобски заряженные британские представители не гнушаются участием в решении задач, направленных на дискредитацию конституционного строя и общественно-политических процессов в нашей стране. При этом весомый вклад в подрывную работу Лондона на российском направлении вносят т.н. мозговые тресты, функционирующие на базе крупнейших британских и западных учебных заведений", — заключили в МИД РФ.