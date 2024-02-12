МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Запад готовится к назначению "наместника" на Украине, занимается укреплением механизмов прямого внешнего управления подконтрольной Киеву территории, сообщило пресс-бюро СВР со ссылкой на слова директора службы Сергея Нарышкина. В США сделали шокирующее заявление о победителе на Украине

Отмечается, что, согласно поступившей информации, Вашингтон и Лондон убеждают другие страны "Большой семерки" учредить должность "спецпосланника" по Украине, который будет иметь постоянный доступ к Владимиру Зеленскому и знать обо всех его планах.

"Спецпосланнику" также предстоит блокировать не согласованные с Вашингтоном и Лондоном шаги украинского руководства, предлагая вместо них правильные, с точки зрения англосаксов, решения", — сказано в сообщении.

По данным СВР, на роль "наместника" претендуют русофобски настроенные американские и европейские политики, в том числе действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В СВР отмечают, что Запад учитывает осознание многими украинцами неизбежности достижения целей СВО. В СБ России объяснили, почему англосаксам выгодно разрушение Украины

"В связи с этим в Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться "сыграть на опережение", заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей. И такие опасения вполне оправданы — "первые" уже пошли", — сообщает ведомство.

В СВР считают высокой вероятность того, что реализация задумки с "наместником" не приведет к желаемым результатам. "Спецпосланник" Запада, кто бы ни занял эту должность, вряд ли сможет долго оставаться на плаву в киевском болоте взаимной ненависти, интриг, обманов, лести и предательства. Опустившись на дно, он окажется в теплой компании послов государств "семерки" на Украине, которые, как сейчас очевидно, не справились с ролью "коллективного наместника" на украинской земле", — объяснили там.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.