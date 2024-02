МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Иностранным членам зарубежных организаций, в которых есть государственное участие и признанных нежелательными в России, запретят въезд в страну, следует из соответствующего проекта федерального закона, опубликованного в электронной базе Госдумы. Володин призвал лишить иноагентов источников доходов в России

"Внести в статью 26 Федерального закона от 15 августа 1996 года No 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, No 34, ст. 4029; 2003, No 2, ст. 159; 2007, No 1, ст. 29; 2008, No 19, ст. 2094; 2011, No 1, Ст. 29; 2012, No 53, ст. 7646; 2013, No 30, ст. 4040, 4057; 2015, No 21, ст. 2981) изменение, исключив в подпункте 9 слово "неправительственной", — говорится в тексте законопроекта.

Согласно другому законопроекту, также внесенному в электронную бузу ГД, владельцев сайтов обяжут вести мониторинг информации о нежелательных международных организациях с госучастием.

Законопроект предполагает внесение в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" целого ряда изменений, кроме того, а также исключить слово "неправительственный" в подпункте "з" пункта 5 части 1 статьи 106 слово "неправительственной" исключить".