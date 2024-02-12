ООН, 12 фев — ПРАЙМ. Россия распространит в Совбезе и Генассамблее ООН письмо с верным толкованием решений Международного суда по искам Украины в отношении Москвы, сообщил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. У "формулы Зеленского" нет шансов, заявили в постпредстве России при ООН

"Я не намерен комментировать псевдоюридические толкования решений Международного суда представителя киевского режима, сидящего в кресле бывшей Украинской Советской Социалистической Республики. Скажу только, что это очень хорошо, он изложил свои лживые утверждения под стенограмму нашего сегодняшнего заседания. Мы намерены распространить письмо среди членов Совета безопасности и членов Генеральной Ассамблеи, где мы дадим то толкование решений Международного суда, которое является верным", — отметил Небензя.

Ранее Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины к России в рамках иска о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении положений упомянутых документов. Украинская сторона в конвенции о борьбе с финансированием терроризма пыталась преподнести информацию так, будто бы ДНР и ЛНР являются террористическими организациями, а Москва финансировала их. Что касается конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то Украина утверждала, что в Крыму проводится целенаправленная кампания по дискриминации крымских татар и украинцев. Российская сторона отвергала все предъявляемые обвинения.