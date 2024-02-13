МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Критические замечания лидеров Запада в отношении интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону только повысили популярность российского лидера, констатирует американское издание Business Insider. "Очень искусно". Путин послал Западу важные сигналы по Украине

Как отмечается в публикации, "фурор вокруг интервью, когда западные официальные лица <…> критиковали Путина и Карлсона, <…> лишь послужил проекции взглядов Путина на еще более широкую аудиторию".

Путин, как считают авторы материала, сумел донести позицию Российской Федерации до избирателей и представителей политического класса в Соединенных Штатах, и прозвучавшие в ходе интервью заявления поспособствует формированию негативного отношения к поддержке Украины.

"Путин оказался на вершине, пока его противники критикуют друг друга и бесятся из-за Такера Карлсона, — утверждается в статье. — От Украины до Европы и США ход событий, кажется, оборачивается в его пользу".

В ночь на 9 февраля американский журналист Такер Карлсон опубликовал на своем сайте и нескольких сетевых платформах интервью с президентом России Владимиром Путиным. С момента публикации интервью в соцсети Х посмотрели свыше 170 миллионов человек, а в YouTube — более десяти миллионов. Опубликовал интервью и сайт Кремля.

В интервью Путин заявил, что Российская Федерация не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию и другие балтийские государства. Западные политики, по словам российского лидера, постоянно пугают население своих стран угрозой со стороны России, чтобы отвлекать внимание общественности от внутренних проблем.

Вместе с тем президент России отметил, что государства Запада начали понимать, что стратегическое поражение Российской Федерации в украинском конфликте, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, заявил Путин.