МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Критические замечания лидеров Запада в отношении интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону только повысили популярность российского лидера, констатирует американское издание Business Insider.

Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

"Очень искусно". Путин послал Западу важные сигналы по Украине

Как отмечается в публикации, "фурор вокруг интервью, когда западные официальные лица <…> критиковали Путина и Карлсона, <…> лишь послужил проекции взглядов Путина на еще более широкую аудиторию".

Путин, как считают авторы материала, сумел донести позицию Российской Федерации до избирателей и представителей политического класса в Соединенных Штатах, и прозвучавшие в ходе интервью заявления поспособствует формированию негативного отношения к поддержке Украины.

"Путин оказался на вершине, пока его противники критикуют друг друга и бесятся из-за Такера Карлсона, — утверждается в статье. — От Украины до Европы и США ход событий, кажется, оборачивается в его пользу".

В ночь на 9 февраля американский журналист Такер Карлсон опубликовал на своем сайте и нескольких сетевых платформах интервью с президентом России Владимиром Путиным. С момента публикации интервью в соцсети Х посмотрели свыше 170 миллионов человек, а в YouTube — более десяти миллионов. Опубликовал интервью и сайт Кремля.

В интервью Путин заявил, что Российская Федерация не собирается нападать на страны НАТО, в частности, на Польшу, Латвию и другие балтийские государства. Западные политики, по словам российского лидера, постоянно пугают население своих стран угрозой со стороны России, чтобы отвлекать внимание общественности от внутренних проблем.

Вместе с тем президент России отметил, что государства Запада начали понимать, что стратегическое поражение Российской Федерации в украинском конфликте, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, заявил Путин.