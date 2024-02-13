ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. Взявший интервью у президента РФ Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон считает, что Украина не сможет одолеть Россию на поле боя даже при поддержке стран Запада.

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"Украина не сможет выиграть войну против России. Украинские военные даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов не смогут оттеснить российских военных из районов восточной Украины", — заявил он в интервью с сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Карлсон также отметил, что дальнейшая поддержка Западом Киева принесет еще "больше погибших украинцев" и "дальнейшую деградацию западной экономики".

Путин ранее заявлял, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также способствовали госперевороту.

Российский лидер также неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Москва направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.