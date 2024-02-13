ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. Взявший интервью у президента РФ Владимира Путина американский журналист Такер Карлсон считает, что Украина не сможет одолеть Россию на поле боя даже при поддержке стран Запада. Илон Маск оценил эффективность мер поддержки Украины

"Украина не сможет выиграть войну против России. Украинские военные даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов не смогут оттеснить российских военных из районов восточной Украины", — заявил он в интервью с сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Карлсон также отметил, что дальнейшая поддержка Западом Киева принесет еще "больше погибших украинцев" и "дальнейшую деградацию западной экономики".

Путин ранее заявлял, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также способствовали госперевороту.

Российский лидер также неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Москва направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.