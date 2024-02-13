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"Евросоюз их убивает": французы поддержали протесты фермеров
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Французский народ поддерживает протесты фермеров в Польше против ввоза в ЕС зерна с Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Евросоюз их убивает, и... ПРАЙМ, 13.02.2024
сельское хозяйство, общество , бизнес, экономика, новости, польша, франция, украинское зерно, протесты фермеров
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Французский народ поддерживает протесты фермеров в Польше против ввоза в ЕС зерна с Украины, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Евросоюз их убивает, и они отвечают, и отвечают очень сильно: браво!… Французский народ будет всецело с вами и будет блокировать все вместе с вами", — написал политик на своей странице в соцсети Х.
В прошлую пятницу начался общепольский протест фермеров. Протесты идут по всей стране, фермеры перекрывают дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из их главных требований является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.