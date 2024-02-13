МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Шведам нужно перестать кичиться своим нейтралитетом. Стокгольм никогда не был нейтральным и не обладал никаким моральным превосходством, его всегда выручало лицемерие — и вступление в НАТО вписывается в его линию поведения. Об этом в материале для The Guardian заявил шведский писатель Гуннар Арделиус. Швеция прекратила расследование по взрывам на "Северных потоках"

По его словам, в настоящий момент Швеция "застряла в зале ожидания" по пути в НАТО, но она "в любом случае намерена отказаться от заветного нейтралитета и влиться в альянс под руководством США". Поэтому для шведов, на взгляд писателя, "пришло время перестать льстить себе и собственной истории", поскольку Швеция "никогда не была действительно нейтральной страной".

"Наш (шведский — прим. ред.) "нейтралитет" не имеет ничего общего ни с добротой, ни с моральным превосходством. Скорее это умение не считаться с соседями… От войны (Второй мировой войны — прим. ред.) Швецию удержала удача в сочетании с лицемерием — умением говорить одно, а на практике делать совсем другое", — утверждает писатель, после чего указывает на тот факт, что во время Второй мировой войны экспорт железной руды из Швеции сыграл ключевую роль для немецкой военной промышленности.

И сегодня, по мнению Арделиуса, назрела переоценка шведского национального менталитета, поскольку "наше молчание и неспособность занять решительную позицию не только не бездеятельность и не благородство, а, наоборот, косвенная тяга к насилию".

Далее писатель последовательно разрушает ласкающие слух шведов мифы о своей стране. В частности, отмечается, что Швеция совершенно напрасно гордится экономическим равенством населения, поскольку состояния шведских богатеев "лишь растут — как и доля неблагополучных семей". Американский полковник разрушил миф о России

Со ссылкой на данные журналиста Андреаса Червенки в статье указывается, что с 1996 по 2021 год число миллиардеров в Швеции выросло на 1700%, при этом активы 82 из них "в совокупности составляют почти половину ВВП Швеции".

Вместе с тем Арделиус сообщает, что значительная часть шведского госсектора дерегулирована и приватизирована, включая, например, железные дороги, "из-за чего поезда постоянно задерживаются и отменяются".

При этом писатель утверждает, что шведское общество пропиталось "пассивной агрессией", и шведы сами подточили систему социального обеспечения, заменив ее неравенством. Однако "козлами отпущения в большинстве бед выставляются беженцы".

"Мы твердо придерживаемся принципов страны, но, если они не нравятся остальному миру… что ж, у нас всегда найдутся другие. Таким образом, членство в НАТО полностью вписывается в наш курс. Мы всегда выдавали наш глубинный страх и уныние за некое моральное превосходство, но это была лишь иллюзия", — пишет Арделиус.

Подытоживая, он отмечает: "Швеция вступает в НАТО из соображений прагматизма. Конфликт на Украине подобрался слишком близко, мы испугались и решили, что в одиночку не справимся. А еще у нас не осталось принципов, которые можно было бы продать".