МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. У Германии накопилось множество причин для выхода из Евросоюза. Если это произойдет, в Европу вернется эпоха независимых государств. Такое мнение в статье для издания Al Arabiya высказал обозреватель Эмиль Амин. Германия намерена продолжить расследование по "Северным потокам"

По его словам, причин для выхода из Евросоюза у Германии, "по-видимому, множество, в первую очередь, экономических", однако реальное положение дел "свидетельствует о росте ультранационализма и расового экстремизма".

"Уже раздаются голоса, поющие нацистскую мелодию "арийской расы", и даже некоторые партии ‹…› больше не скрывают и не прячут свою ненависть к другим, независимо от их имен, цветов кожи или типов телосложения. Эти "другие" стали физически и морально уязвимыми из-за ненависти к ним расистов", — отмечает Амин.

Далее он напоминает, что в январе вы сказывались требования о выходе Германии из Евросоюза из-за массовых фермерских протестов. Немецкие фермеры испытывают ряд экономических проблем, включая высокие затраты на выращивание сельскохозяйственных культур.

В конце января, рассказывается в статье, была провозглашена идея проведения референдума о выходе ФРГ из Евросоюза в случае прихода к власти партии "Альтернатива для Германии". По словам лидера партии Алисы Вайдель, "если такая реформа невозможна, если мы не можем восстановить суверенитет стран-членов ЕС, тогда решение должны принять граждане, как в Соединенном Королевстве".

Амин не исключает, что, "возможно, ждать осталось недолго", ведь, согласно опросам, АдГ уже несколько месяцев занимает второе место в стране (22%), опережая Социал-демократическую партию канцлера Олафа Шольца, и проигрывает только консерваторам.

Среди факторов, препятствующих выходу германии из Евросоюза, автор называет "российскую угрозу", отмечая, что СВО на Украине напугала всех европейцев и требует "большего единства, а не выхода из состава Союза". А также в числе таких факторов названо "стремлением Китая к экспансии", которое, по мнению Амина, тоже должно сплачивать европейские ряды, поскольку может поднять бунт в экономически упадочных странах Европы.

Однако вопрос, какие факторы в итоге должны перевесить, остается в статье открытым. В заключение автор лишь приводит мнение Шольца, согласно которому выход из Евросоюза означал бы "угрозу для экономической жизни Германии и потерю большей части ее богатств".