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В Курской области объявили ракетную опасность
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Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ракетной опасности в приграничном Суджанском районе, а также призвал жителей спрятаться в укрытие. "Ракетная опасность! В... ПРАЙМ, 13.02.2024
общество , новости, россия, курская область, суджа, ракетная опасность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВОРОНЕЖ, 13 фев — ПРАЙМ. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ракетной опасности в приграничном Суджанском районе, а также призвал жителей спрятаться в укрытие.
"Ракетная опасность! В Суджанском районе запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", — написал он в своем Telegram-канале.
В Суджанском районе Курской области находится газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. В 2022 году "Суджа" стала единственной станцией для поставки ресурса в ЕС, поскольку Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка".
На 13 февраля "Газпром" подавал "голубое топливо" через ГИС в объеме 42,4 миллиона кубометров.