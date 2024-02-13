ВОРОНЕЖ, 13 фев — ПРАЙМ. Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о ракетной опасности в приграничном Суджанском районе, а также призвал жителей спрятаться в укрытие. Запад готовится назначить "наместника" на Украине, сообщили в СВР

"Ракетная опасность! В Суджанском районе запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", — написал он в своем Telegram-канале.

В Суджанском районе Курской области находится газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа", через которую проходит крупнейший транзитный коридор поставок российского газа в Европу. В 2022 году "Суджа" стала единственной станцией для поставки ресурса в ЕС, поскольку Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка".

На 13 февраля "Газпром" подавал "голубое топливо" через ГИС в объеме 42,4 миллиона кубометров.