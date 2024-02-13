МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. После интервью президент России Владимира Путина и американский журналист Такер Карлсона недолго поговорили "на ногах", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Медведев оценил реакцию Сунака и Шольца на интервью Путина

"У них действительно был краткий разговор уже по окончании интервью. На ногах состоялся, он был недолгим", — заявил пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов, действительно ли Путин общался с Карлсоном не под запись и шла ли при этом речь об Украине.

Песков отметил, что интервью Путина привело к дискуссиям в Европе и вопросам, нужно ли продолжать неконструктивную линию по отношению к России.

"Здесь, наверное, неправильно, если я буду комментировать как-то слова господина Слуцкого. Но то, что, безусловно, это очень резонансное интервью — да, это однозначно. И в целом ряде европейских стран действительно идут дискуссии, которые выходят за рамки этого самого мейнстрима и где пытаются задаваться вопросами самыми разными относительно целесообразности продолжения той неконструктивной линии, которую мы наблюдаем", — ответил он на вопрос, согласен ли он со словами главы ЛДПР Леонида Слуцкого о том, что после интервью Путина Европу и западный мир "перекорежило", но Европа прозревает.

Отвечая на уточняющий вопрос, пресс-секретарь подчеркнул, что он не имеет в виду того, что может наступить какое-то прозрение.

Кроме того, Песков добавил, что в настоящее время любые источники и СМИ, не действующие в рамках мейнстрима, признаются инструментами пропаганды и это общая тенденция для Европы.

"Очевидно, что любые источники СМИ и материалы из интернета, которые не соответствуют критериям, не действуют в рамках мейнстрима информационного, пытаются освещать события с разных сторон, признаются инструментами пропаганды. Это общая тенденция в европейских странах. Это абсолютно идет вразрез с идеалами свободной прессы и лишний раз демонстрирует готовность властей карать неугодные им СМИ. Такое в Европе встречается часто", — пояснил он.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.