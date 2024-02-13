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Кремль прокомментировал объявление в розыск чиновников из Прибалтики
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Объявленные в розыск чиновники из Эстонии и Литвы предпринимают враждебные действия по отношению к России и исторической памяти, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий... ПРАЙМ, 13.02.2024
общество , новости, в мире, россия, песков, эстония, латвия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Объявленные в розыск чиновники из Эстонии и Литвы предпринимают враждебные действия по отношению к России и исторической памяти, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, государственный секретарь Эстонии Таймар Петеркоп, несколько латвийских политиков, а также министр культуры Литвы Симонас Кайрис были объявлены в розыск в России. Информация о розыске появилась в базе МВД России.
"Это люди, которые ответственны за решение, которое является надругательством над исторической памятью. Люди, которые предпринимают враждебные действия и к исторической памяти, и к нашей стране", — отметил пресс-секретарь президента России.
Ранее в 2022 году Кая Каллас заявила, что в Эстонии уберут "из публичного пространства" все советские памятники.