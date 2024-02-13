МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Объявленные в розыск чиновники из Эстонии и Литвы предпринимают враждебные действия по отношению к России и исторической памяти, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Главная задача интервью Путина Карлсону успешно достигнута, заявил Песков

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, государственный секретарь Эстонии Таймар Петеркоп, несколько латвийских политиков, а также министр культуры Литвы Симонас Кайрис были объявлены в розыск в России. Информация о розыске появилась в базе МВД России.

"Это люди, которые ответственны за решение, которое является надругательством над исторической памятью. Люди, которые предпринимают враждебные действия и к исторической памяти, и к нашей стране", — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее в 2022 году Кая Каллас заявила, что в Эстонии уберут "из публичного пространства" все советские памятники.