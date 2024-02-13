БЕРЛИН, 13 фев — ПРАЙМ. Более половины граждан Германии придерживаются мнения, что выступающая за отмену санкций против РФ, мирные переговоры и прекращение поставок оружия на Украину политик Сара Вагенкнехт является сильным лидером, следует из опроса института Forsa для издания Stern. Немцы резко поменяли отношение к России, показал опрос

"Шестьдесят процентов немцев считают, что Сара Вагенкнехт ясно выражает свои мысли. 53% считают ее сильным лидером, а 49% — что она знает, что движет людьми", — пишет издание. Кроме того, 43% опрошенных считают ее компетентной, а 36% — симпатичной.

Согласно результатам опроса, все опрошенные качества гораздо чаще приписывают политику восточные немцы, чем западные. В бывшей ГДР 65% граждан утверждают, что Вагенкнехт знает, что движет людьми, на западе этот показатель составляет 46%.

Опрос проводился 8 и 9 февраля среди 1002 респондентов, статистическая погрешность составляет три процентных пункта.

В октябре критикующая поставки оружия на Украину и санкции против РФ политик Сара Вагенкнехт заявила на пресс-конференции о выходе из партии "Левые" и создании в своей собственной партии, выступающей за "здравомыслие и справедливость".

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.