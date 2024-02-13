МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Европейские страны больше не выполняют какую-либо "геостратегическую роль" и предоставили управление геополитикой Вашингтону, заявляет испанская газета Mundo. Страны НАТО должны помогать Киеву наравне с США, заявил Трамп

Отмечается, что бывший президент США Дональд Трамп, ранее заявлявший о недостаточных взносах на оборону стран НАТО, отчасти прав, так как страны региона не "платят за свою безопасность", будучи избалованными Pax Americana (американским миром).

"Если это правда, что Европа не платит за свою оборону, верно также и то, что взамен она отказалась от любой геостратегической роли. Европа оставила управление миром США, даже тем, который у нее на пороге", — пишет издание.

Авторы материала подчеркивают, что Европа играет с идеей "континента прав", тратя больше средств на решение социальных проблем по сравнению с США. Отмечается, что, тем не менее, Европа создала вокруг себя "жестокий мир" на фоне проблем с миграцией, а также военных конфликтов, например, в секторе Газа.

"Без американского зонтика, если бы когда-нибудь пришло время, нам пришлось бы принять решение: быть более жестокими, чем те, кто хочет причинить нам вред, или бороться за права. Как Европа, мы в конечном итоге стоим перед…выбором: продолжать отрицать права других и подавлять тех, кто восстает, или признать их и делиться ресурсами и знаниями", — добавляет Mundo.

Ранее Дональд Трамп в ходе митинга сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он руководил США, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечит ли Вашингтон защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО отчисляют недостаточно средств на оборону.