МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, бывшего и.о. главы МИД Украины Андрея Дещицу, экс-командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру, главу фонда госимущества Украины Виталия Коваля, а также начальников киевского и харьковского СИЗО Александра Балдука и Евгения Бартощака, следует из ведомственной базы розыска. МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии

"Арвилс Ашераденс, 30.12.1962. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — сообщается в базе.

Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.

Кроме того, в розыск объявлены Андрей Богданович Дещица, Игорь Иванович Танцюра. Виталий Станиславович Коваль, Александр Григорьевич Балдук, 1.1.1962, Евгений Николаевич Бартощак.

Летом 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения Танцюре и Дещице. Последний участвовал в принятии преступного решения о проведении "так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны", в результате в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в мае 2023 года рассказал в интервью РИА Новости о возбуждении новых уголовных дел о пытках российских военнопленных в отношении начальника СИЗО №13 в Киеве Александра Балдука и начальника СИЗО Харькова Евгения Бартощака, а также других лиц из числа сотрудников учреждений и службы безопасности Украины в Киеве.