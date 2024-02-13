МВД объявило в розыск главу минфина Латвии и несколько украинских чиновников
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. МВД России объявило в розыск главу Минфина Латвии Арвилса Ашераденса, бывшего и.о. главы МИД Украины Андрея Дещицу, экс-командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру, главу фонда госимущества Украины Виталия Коваля, а также начальников киевского и харьковского СИЗО Александра Балдука и Евгения Бартощака, следует из ведомственной базы розыска.
"Арвилс Ашераденс, 30.12.1962. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — сообщается в базе.
Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, не уточняется.
Кроме того, в розыск объявлены Андрей Богданович Дещица, Игорь Иванович Танцюра. Виталий Станиславович Коваль, Александр Григорьевич Балдук, 1.1.1962, Евгений Николаевич Бартощак.
Летом 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения Танцюре и Дещице. Последний участвовал в принятии преступного решения о проведении "так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны", в результате в 2014-2016 годах погибли и получили ранения 1382 человека, в том числе 44 ребенка.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин в мае 2023 года рассказал в интервью РИА Новости о возбуждении новых уголовных дел о пытках российских военнопленных в отношении начальника СИЗО №13 в Киеве Александра Балдука и начальника СИЗО Харькова Евгения Бартощака, а также других лиц из числа сотрудников учреждений и службы безопасности Украины в Киеве.
https://1prime.ru/society/20240213/843056841.html