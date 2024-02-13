2024-02-13T15:44:54+03:00
2024-02-13T15:44:54+03:00
2024-02-13T15:44:54+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240213/843057208.html
Карлсона ждут в Сербии на интервью с президентом Вучичем, пишут СМИ
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американский журналист Такер Карлсон планирует направиться в Сербию, чтобы взять интервью у президента страны Александра Вучича, сообщает издание "Коммерсант". Отмечается, что о... ПРАЙМ, 13.02.2024
общество , новости, сербия, такер карлсон, александр вучич
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/89/832238996.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/89/832238996.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/89/832238995.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/89/832238995.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/89/832238987.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83223/89/832238987.jpg
https://1prime.ru/global/20240122/842861190.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон планирует направиться в Сербию, чтобы взять интервью у президента страны Александра Вучича, сообщает издание "Коммерсант".
Отмечается, что о планах Карлсона приехать в Белград журналисту "Коммерсант" стало известно от премьера Сербии Аны Брнабич в ходе встречи на Всемирном правительственном саммите, проходящем в Дубае 12-14 февраля.
"Он многое знает о Сербии и планирует приехать в нашу страну в середине года. Карлсон сказал мне, что глубоко уважает и высоко ценит президента Александра Вучича", — процитировала газета слова Брнабич.
В материале "Ъ" также говорится от отсутствии в Белграде сомнений в том, что главная цель визита Карлсона в Сербию — большое интервью с президентом страны.