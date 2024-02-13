МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон планирует направиться в Сербию, чтобы взять интервью у президента страны Александра Вучича, сообщает издание "Коммерсант". Экс-глава разведки Сербии ответил на призыв ввести санкции против России

Отмечается, что о планах Карлсона приехать в Белград журналисту "Коммерсант" стало известно от премьера Сербии Аны Брнабич в ходе встречи на Всемирном правительственном саммите, проходящем в Дубае 12-14 февраля.

"Он многое знает о Сербии и планирует приехать в нашу страну в середине года. Карлсон сказал мне, что глубоко уважает и высоко ценит президента Александра Вучича", — процитировала газета слова Брнабич.

В материале "Ъ" также говорится от отсутствии в Белграде сомнений в том, что главная цель визита Карлсона в Сербию — большое интервью с президентом страны.