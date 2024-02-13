МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в неуплате налогов, расплакалась на заседании суда, прося освободить ее из СИЗО и отпустить к детям. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости из зала Мосгорсуда. Блиновская может объявить себя банкротом, сообщила ее адвокат

"Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей… Мое наказание в данный момент является чрезмерно строгим… Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми", — отметила Блиновская. Ко всему прочему, Мосгорсуд признал законным арест блогера и постановил оставить меру пресечения без изменений. Мосгорсуд также отказал в апелляционной жалобе защиты.

Блогер Елена Блиновская была арестована в апреле 2023 года и ей были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов рублей и отмывании денег. В настоящее время "королева марафонов" находится в СИЗО до 26 апреля, куда была переведена в связи с нарушением условий домашнего ареста.

Также подозреваемым в уголовном деле является ее муж Алексей, которому предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и отмывании крупных сумм денег. Ему запрещено пользоваться средствами связи и Интернетом, но нет ограничений на его передвижение.