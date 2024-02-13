МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. НАТО в ходе июльского саммита вряд ли официально пригласит Украину вступить в альянс, считает постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Разведка Эстонии допустила конфликт России и НАТО в следующем десятилетии

"Что касается саммита этим летом, не ожидаю, чтобы альянс на данном этапе выступил с приглашением", — сказала Смит, чьи слова приводит Reuters.

Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.