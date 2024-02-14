МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Украине не хватает солдат, и брать их негде. Но одна европейская страна готова заменить на фронте выбывших украинцев. Польша стремится к войне с Россией, полагая, что ее можно выиграть, пишет в статье для Myśl Polska обозреватель Анджей Шлензак. В США рассказали о сопротивлении Польши и Прибалтики миру на Украине

Польша — единственная страна, "в которой большинство ведущих политических сил (я сознательно не употребляю слово "элиты") на разных скоростях, но с одинаковой решимостью стремятся к войне с Россией, будучи убежденными, что эту войну можно выиграть", — пишет Шлензак.

По его словам, общественное мнение в Польше с самого начала конфликта на Украине было убеждено, что "это наша война", а сегодня самые влиятельные польские СМИ цитируют политиков, убеждающих поляков, что если Украина не окажет эффективного сопротивления России, то русские в итоге нападут на их страну.

"Эта точка зрения (о российской угрозе — прим. ред.) уже функционирует в качестве неоспоримой догмы, — утверждается в статье. — Все это работает по принципу самоисполняющегося пророчества. Если некто утверждает, что Россия является его злейшим врагом, которая спит и видит, как на него напасть, если этот некто делает все, чтобы заиметь в лице России смертельного врага, то в конце концов Россия в такого врага действительно превратиться".

Более того, автор материала считает, что самым важным политическим событием в Польше в 2024 году станет не что иное, как официальная отправка польской армии на Украину.

"Мне неизвестно, что послужит пропагандистским предлогом для отправки польских военных на украинский фронт. Я знаю одно — единственной страной, которая может и хочет принять участие в конфликте с Россией является Польша", — пишет Шлензак.

В заключение он привел высказывание польское драматурга и поэта XVIII века: "Нет толку в храбрости, когда благоразумия самая малость, склонностью к самоубийству Польша отличается и всегда отличалась".

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