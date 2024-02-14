МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о внеочередном предоставлении съемного жилья малоимущим гражданам, чье единственное жилье было признано аварийным. Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно принятому закону, нанимателям жилых помещений по договорам соцнайма или собственникам должны внеочередно предоставить жилье в том случае, если их единственной жилое помещение признали непригодным для проживания и если оно не подлежит ни ремонту, ни реконструкции. Кроме того, из материалов к документу следует, что подобная мера не касается тех собственников единственного жилья, в отношении которых принято решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подписание этого закона позволит устранить несправедливость в отношении собственников признанного аварийным жилья и уровнять из с арендаторами, так как на текущий момент собственники лишены возможности получить другое жилье и вынуждены либо продолжать жить в аварийном доме, дожидаясь своей очереди на получение льготного жилья, либо снимать квартиру на коммерческих условиях.

Также, в соответствии с пояснительной запиской, закон позволит обеспечить системное решение вопроса об условиях и порядке предоставления жилья таким гражданам, в случаях, когда их жилищные права не реализуются в рамках региональной адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда.

Минстрой России выделяет пять категорий оценки состояния зданий: исправное состояние, работоспособное состояние, ограниченно работоспособное состояние, недопустимое состояние, аварийное состояние. Жилье переходит в категорию аварийного, если конструкции дома больше не могут держать нагрузку.