Путин подписал закон об обеспечении малоимущих съемным жильем вместо аварийного
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о внеочередном предоставлении съемного жилья малоимущим гражданам, чье единственное жилье было признано аварийным.
Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно принятому закону, нанимателям жилых помещений по договорам соцнайма или собственникам должны внеочередно предоставить жилье в том случае, если их единственной жилое помещение признали непригодным для проживания и если оно не подлежит ни ремонту, ни реконструкции. Кроме того, из материалов к документу следует, что подобная мера не касается тех собственников единственного жилья, в отношении которых принято решение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подписание этого закона позволит устранить несправедливость в отношении собственников признанного аварийным жилья и уровнять из с арендаторами, так как на текущий момент собственники лишены возможности получить другое жилье и вынуждены либо продолжать жить в аварийном доме, дожидаясь своей очереди на получение льготного жилья, либо снимать квартиру на коммерческих условиях.
Также, в соответствии с пояснительной запиской, закон позволит обеспечить системное решение вопроса об условиях и порядке предоставления жилья таким гражданам, в случаях, когда их жилищные права не реализуются в рамках региональной адресной программы по переселению из аварийного жилищного фонда.
Минстрой России выделяет пять категорий оценки состояния зданий: исправное состояние, работоспособное состояние, ограниченно работоспособное состояние, недопустимое состояние, аварийное состояние. Жилье переходит в категорию аварийного, если конструкции дома больше не могут держать нагрузку.
https://1prime.ru/society/20240214/843062232.html