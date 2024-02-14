МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Представители западной элиты регулярно заявляют, что борются с "дезинформацией", но в действительности именно лидеры западного мира распространяют ложь. О реальной свободе слова в Европе или США сегодня уже нельзя даже говорить. А то, с чем борются власти, на самом деле никакая не дезинформация, а наоборот — правда. Такое мнение в эфире портала SwebbTV высказал шведский аналитик Ларс Берн. Запад не хочет признавать правду о мире. Интервью Путина ему поможет

"Мне грустно за ту часть мира, к которой мы принадлежим, — пишет аналитик. — Запад сегодня находится в таком кризисе, что можно только мрачно смотреть на судьбу, которая ожидает Швецию и другие западные страны. Наше руководство не выдерживает совершенно никакой критики".

Главный страх правящих кругов Запада, по убеждению Берна, — раскрытие правды, поэтому они предупредительно называют ее "дезинформацией".

Он указывает, что поведение западных политиков ярко "иллюстрирует состояние руководства" западных стран. В качестве примера обозреватель напоминает о резкой и бурной реакции на резонансное интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

"Другая сторона не имеет права голоса. Реакция на это интервью невероятно четко показывает, что мы отказались от свободы слова. В западном мире элита решает, что можно, а что нельзя говорить", — комментирует Берн.

Глобалистская организация "Всемирный экономический форум" недавно назвала "дезинформацию" самой большой угрозой в мире, но распространяют дезинформацию сами лидеры Запада, пишет SwebbTV, ссылаясь на высказывание Ларса Берна.