МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Западные специалисты играют все более существенную роль в конфликте на Украине в связи с поставками иностранного вооружения, для обращения с которым требуется долгое обучение. Российские войска наносят прицельные удары по объектам ВСУ, где действуют эти специалисты, пишет Military Watch Magazine. "Мы решили". В США рассказали, как на Украине опозорились наемники

Статья американского издания начинается с рассказа о мощном российском ударе беспилотниками, нанесенном в ночь на 8 февраля по заводу "Экватор" в Николаевской области. Примечательно, что этот завод сам выпускал беспилотники для ВСУ.

Ссылаясь на сообщения российских источников, авторы статьи утверждают, что этим ударом, помимо прочего, были уничтожены иностранные специалисты, которые налаживали производство на предприятии.

Далее в статье отмечается, что с начала СВО роль специалистов со всего западного мира в конфликте постоянно возрастает, поскольку Украина получила огромное количество сложного западного вооружения, значительная часть которого требует нескольких лет обучения.

"Западные подрядчики сыграли обширную роль в эксплуатации этой техники. Ключевой тому пример —американская система ПВО MIM-104 Patriot. Считалось, что украинские военные смогут начать ее использовать не ранее середины 2024 года, однако первая батарея поступила на дежурство уже в начале 2023 года. Действующие военнослужащие западных стран также сыграли значительную роль в военных действиях ВСУ. Показательный пример — британская королевская морская пехота, выполнявшая боевые задачи близ линии фронта самое позднее с апреля 2022 года", — говорится в публикации.

В итоге авторы делают вывод, что "Россия, судя по всему, ведет прицельный огонь по иностранным силам". Этот тезис иллюстрируется рассказом о январском ракетном ударе по штабу бойцов из Европы, преимущественно французов.

Как утверждает Military Watch Magazine, опять же со ссылкой на российские источники, что целью удара были именно иностранные наемники, как минимум 60 из которых в результате атаки были уничтожены, около 20 — ранены.

Резюмируя, авторы статьи высказывают уверенность, что Россия осознала, что ее возможности наносить ракетные и беспилотные удары существенно расширились, поскольку российская промышленность сумела нарастить выпуск военной продукции в несколько раз по сравнению с прежним уровнем.