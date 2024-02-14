МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила внести поправки в закон о частной собственности, чтобы предотвратить ситуации, когда животных оставляют одних в квартирах, и те умирают от голода. Об этом она сообщила в своем Telegram- канале. Глава RT Симоньян высказалась о "здоровых силах в Европе"

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в подмосковном поселке Томилино шпиц умирает от голода в закрытой квартире, хозяин бросил его полнедели назад и "ушел в загул".

Симоньян также привела в пример ситуацию, когда кот оказался заперт в машине, однако правоохранительные органы не могли вскрыть ее из-за закона о неприкосновенности частной собственности. "Вскрыть машину нельзя — нехай кот подыхает. Таков закон", — пишет журналист.

Она также отметила, что жизнь животных намного важнее положений закона о частной собственности, по этой причине законодателям необходимо принять соответствующие меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.