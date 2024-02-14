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Симоньян призвала изменить закон о частной собственности ради животных
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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила внести поправки в закон о частной собственности, чтобы предотвратить ситуации, когда... ПРАЙМ, 14.02.2024
право, общество , новости, россия, маргарита симоньян, закон, собственность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила внести поправки в закон о частной собственности, чтобы предотвратить ситуации, когда животных оставляют одних в квартирах, и те умирают от голода. Об этом она сообщила в своем Telegram- канале.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в подмосковном поселке Томилино шпиц умирает от голода в закрытой квартире, хозяин бросил его полнедели назад и "ушел в загул".
Симоньян также привела в пример ситуацию, когда кот оказался заперт в машине, однако правоохранительные органы не могли вскрыть ее из-за закона о неприкосновенности частной собственности. "Вскрыть машину нельзя — нехай кот подыхает. Таков закон", — пишет журналист.
Она также отметила, что жизнь животных намного важнее положений закона о частной собственности, по этой причине законодателям необходимо принять соответствующие меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.