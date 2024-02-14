МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Вместо благодарности за оказываемую помощь украинцы начали сыпать в адрес американского бизнесмена Илона Маска упреками и оскорблениями, заявил экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева. Об этом пишет РИА Новости. Илон Маск оценил эффективность мер поддержки Украины

В частности, Рева отметил: "Начнем с того, что Илон Маск — не гражданин Украины. Он вообще-то гражданин США. И он мог бы сказать: "Я вам ничего не должен".

Маск помог Украине в самый тяжелый момент конфликта, предоставив терминалы спутникового интернета Starlink, напомнил бывший министр. После чего заявил с возмущением: "И что он услышал в ответ, когда начал рассказывать, какие последствия может иметь конфликт? Что он — негодяй, и все такое прочее".

А ведь Маск, продолжил Рева, согласился оплачивать работу терминалов на территории Украины, даже когда от этого отказался Пентагон, но и после этого в его адрес посыпались упреки за "недостаточную" поддержку.

"Посмотрите, как его начала полоскать наша не очень умная часть общественности: "наркоман, негодяй". Вместо того, чтобы сказать человеку спасибо за помощь в самое тяжелое время, вы человека ругаете за то, что он помогает "недостаточно" с вашей точки зрения", — указал экс-министр.

Ранее в прессе появились сообщения, что Илон Маск начал поставлять терминалы Starlink в Россию. Предприниматель опроверг эту информацию, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что система Starlink не сертифицирована в Российской Федерации и, соответственно, не может поставляться в страну официально. При этом пресс-секретарь президента добавил, что не следует вторгаться в дискуссию между киевским режимом и Илоном Маском.