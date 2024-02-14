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https://1prime.ru/society/20240214/843066687.html
Песков переадресовал Минобороны вопросы по ситуации в Черном море
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Все связанные с российской спецоперацией на Украине события находятся в ведении Министерства обороны, поэтому Кремль не будет комментировать сообщения об атаке на российский... ПРАЙМ, 14.02.2024
общество , новости, в мире, россия, спецоперация на украине, минобороны
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Все связанные с российской спецоперацией на Украине события находятся в ведении Министерства обороны, поэтому Кремль не будет комментировать сообщения об атаке на российский корабль в Черном море, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег", — посоветовал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию, появившуюся в украинских СМИ.
Ранее несколько изданий сообщали, что российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" якобы был атакован надводными дронами. Официальных комментариев со стороны МО России пока не поступало.
Десятого февраля Минобороны России сообщило, что накануне Украина попыталась атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западной части Черного моря с применением безэкипажных катеров. Атаку отразили патрульные корабли и авиация российского флота. Никто не пострадал в инциденте.
В Киеве рассматривают Крым и Черное море как одну из основных целей в конфликте. И намерены сконцентрировать на этом участке свои ударные усилия, сказал в январе президент Владимир Зеленский.