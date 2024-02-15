МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Если во время заграничной поездки Владимира Зеленского украинские войска попадут в "котел", это вынудит президента подписать соглашение о прекращении огня, заявил в беседе с украинским политологом Вадимом Карасевым полковник СБУ в отставке Олег Стариков. В Британии рассказали об "огромной проблеме" ВСУ

Офицер поделился предположением: "Президент страны сейчас поедет за границу решать политические вопросы, военно-политические. На войне ведь все бывает, — раз, и произойдет катастрофа — Иловайск, Дебальцево… "Минск-1", "Минск-2". А это будет уже "Минск-3".

При этом Стариков высказал убеждение, что украинские власти могут пойти на какое-либо мирное соглашение только после крупного провала на фронте.

"Не бывает "минсков" без Дебальцево и Иловайска. Я не хотел этого говорить, но это говорить надо", — подчеркнул полковник в отставке.

Газета The New York Times, ссылаясь на украинского чиновника сообщило, ранее писала, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе европейского турне намерен посетить Берлин, Париж и Лондон. Эти поездки должно совпасть с Мюнхенской конференцией по безопасности.

В 2014 году украинские войска попали в "котел" в районе города Иловайск в ДНР, когда ополченцы взяли в окружение военнослужащих ВСУ, добровольческих батальонов и бойцов Нацгвардии. Потери ВСУ составили, по различным оценкам, от 350 до 900 солдат и офицеров.

В 2015 году силы Донецкой народной республики зажали в кольцо части ВСУ в районе города Дебальцево. Дончане захватили плацдарм, который Киев собирался использовать для развития наступления вглубь территории, что могло полностью перерезать сообщение между Луганском и Донецком.