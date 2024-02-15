МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Здание на Пушкинской площади в Москве охватил пожар, пожарные нее пустили огонь к зданию "Известия Холл", горят три неэксплуатируемых строения во дворе, сообщали в МЧС России. Площадь пожара в центре Москвы достигает 1500 "квадратов", сообщили в МЧС

После восьми часов утра пресс-служба ведомства отметила, что пожарные не пустили огонь к зданию "Известия Холл". Как добавили в МЧС, огонь охватил три неэксплуатируемых строения во дворе, в одном из них произошло частичное обрушение.

В пресс-службе столичного главка ведомства к шести часам утра сообщали агентству РИА Новости, что в оперативную часть поступило заявление о пожаре по адресу Пушкинская площадь, дом пять. При этом на тот момент сведений о пострадавших не было.

"Предварительно, горят два строения внутри двора. Номер сложности пожара третий из пяти", — рассказал позднее собеседник из экстренных служб.

Около семи часов утра в пресс-службе МЧС заявили, что загорание происходит в административном здании, находящемся на реконструкции. Там добавили, что площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. На месте работают специальные службы, добавили в МЧС.

Позднее в пресс-службе МЧС подчеркнули, что пожар локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров.