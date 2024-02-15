МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Кандидат в президенты России от фракции КПРФ Николай Харитонов предложил на законодательном уровне ограничить плату за ЖКХ, сделав ее не более десяти процентов от совокупного дохода семьи, рассказали в пресс-службе кандидата. Россиянам предложили новую схему расчета тарифов ЖКХ

"КПРФ постоянно на всех уровнях поднимает вопрос законодательного ограничения тарифов ЖКХ… Мы предлагаем законодательно ограничить плату за ЖКХ до 10% совокупного дохода семьи. Сегодня за коммунальные услуги люди отдают до четверти своих доходов, и эта цифра продолжает расти", — заявил Харитонов.

Николай Харитонов — депутат Государственной думы всех восьми созывов. Впервые он избирался в нижнюю палату парламента в 1993 году. Впервые он выдвигался на выборы президента России в 2003 году — также от КПРФ. Набрал л 13,69 процента голосов и занял второе место среди шести кандидатов. Главой государства тогда был избран Владимир Путин (71,31 процента голосов).