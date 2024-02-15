2024-02-15T09:49:00+03:00
2024-02-15T09:53:22+03:00
2024-02-15T09:49:00+03:00
2024
https://1prime.ru/society/20240215/843073962.html
Кандидат в президенты России предложил ограничить плату за ЖКХ
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Кандидат в президенты России от фракции КПРФ Николай Харитонов предложил на законодательном уровне ограничить плату за ЖКХ, сделав ее не более десяти процентов от совокупного... ПРАЙМ, 15.02.2024
общество , финансы, новости, россия, жкх
https://cdnn.1prime.ru/images/83702/45/837024500.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83702/45/837024500.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83702/44/837024499.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83702/44/837024499.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83702/44/837024487.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83702/44/837024487.jpg
https://1prime.ru/society/20240212/843048829.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Кандидат в президенты России от фракции КПРФ Николай Харитонов предложил на законодательном уровне ограничить плату за ЖКХ, сделав ее не более десяти процентов от совокупного дохода семьи, рассказали в пресс-службе кандидата.
"КПРФ постоянно на всех уровнях поднимает вопрос законодательного ограничения тарифов ЖКХ… Мы предлагаем законодательно ограничить плату за ЖКХ до 10% совокупного дохода семьи. Сегодня за коммунальные услуги люди отдают до четверти своих доходов, и эта цифра продолжает расти", — заявил Харитонов.
Николай Харитонов — депутат Государственной думы всех восьми созывов. Впервые он избирался в нижнюю палату парламента в 1993 году. Впервые он выдвигался на выборы президента России в 2003 году — также от КПРФ. Набрал л 13,69 процента голосов и занял второе место среди шести кандидатов. Главой государства тогда был избран Владимир Путин (71,31 процента голосов).