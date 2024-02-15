ТОКИО, 15 фев — ПРАЙМ. В Японии взяли под стражу четырех человек, которые подозреваются в незаконном проникновении в магазин и краже порядка 400 игральных карт "Покемон", рассказали в токийской полиции. Tiffany & Co. представила капсульную коллекцию украшений с покемонами

По данным телеканала NHK, вышеупомянутое преступление произошло в декабре прошлого года. По информации следствия, арестованные проникли в магазин по продаже игральных карт в специальном районе Икебукуро и, разбив витрины ломом, похитили около 400 карт "Покемон". В ходе допроса некоторые из подозреваемых отрицали свою причастность к происшествию, другие же признались, что продали украденные карты гражданам Китая.

Издание "Санкэй" написало, что предварительная стоимость украденных карт оценивается в 14,6 миллиона иен (97,3 тысячи долларов).

Также сообщается, что задержанные подозреваются в совершении примерно 20 аналогичных инцидентов я Токио в 2023 году.