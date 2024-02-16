МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Поведение западный стран содержит агрессивные проявления неоколониализма, заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам международного форума "За свободу наций". Сенатор назвал сумму награбленного за годы неоколониализма

Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма "За свободу наций!" проходит в Москве. Зампредседателя комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом Андрей Климов отметил, что на мероприятие прибыли делегации из ЦАР, Китая, КНДР, ЮАР и других стран, порядка 200 иностранцев.

Путин назвал форум важной и актуальной инициативой.

"Неоколониализм — позорное наследие многовековой эпохи грабежа и эксплуатации народов Африки, Азии и Латинской Америки, других регионов планеты. Его агрессивные проявления мы видим сегодня в попытках коллективного Запада любыми средствами сохранить свое господство и доминирование, экономически подчинить другие страны, лишить их суверенитета, навязать чужие ценности и культурные традиции", — сказано в обращении президента.

По его словам, такая политика — главный дестабилизирующий фактор в международных отношениях. Путин напомнил, что Россия многое сделала для уничтожения основ колониальной системы, призвав участников мероприятия объединиться для борьбы за свободу и формирование много полярного мира.