РИМ, 19 фев — ПРАЙМ. Протестующие в Италии фермеры доставили на проповедь папы Римского Франциска корову, которая прошла по площади Святого Петра в Ватикане, говорится в видеорепортаже агентства LaPresse. В Италии рассказали, чем поплатится ЕС за конфискацию российских активов

Группа фермеров из северной провинции Павия в воскресенье привезла корову Эрколину-младшую (или Эрколину 2). Это животное две недели назад стало незваным гостем на фестивале итальянской эстрады в Сан-Ремо, где ее выгуляли по зеленой ковровой дорожке мероприятия.

Кадры видеоролика LaPresse показывают, что корова стоит в толпе верующих с площади Святого Петра, а затем ее доят, раздавая молоко оказавшимся вокруг людям.

Издание il Giornale сообщило, что представители движения земледельцев смогли провести корову внутрь оцепления, имея на руках письмо с разрешением от ватиканского секретариата. Отмечается, что вместе с коровой к Ватикану прибыл минитрактор из числа ставших символом протестного движения аграриев.

Папа Римский Франциск по окончании проповеди дал понять, что знает о присутствии на ней делегации фермеров, поприветствовав их, правда, не упоминая Эрколину.