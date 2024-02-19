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Итальянские фермеры привели корову на проповедь папы Римского
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Протестующие в Италии фермеры доставили на проповедь папы Римского Франциска корову, которая прошла по площади Святого Петра в Ватикане, говорится в видеорепортаже агентства... ПРАЙМ, 19.02.2024
сельское хозяйство, общество , бизнес, экономика, новости, италия, итальянские фермеры, забастовки в италии, корова эрколина-младшая
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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РИМ, 19 фев — ПРАЙМ. Протестующие в Италии фермеры доставили на проповедь папы Римского Франциска корову, которая прошла по площади Святого Петра в Ватикане, говорится в видеорепортаже агентства LaPresse.
Группа фермеров из северной провинции Павия в воскресенье привезла корову Эрколину-младшую (или Эрколину 2). Это животное две недели назад стало незваным гостем на фестивале итальянской эстрады в Сан-Ремо, где ее выгуляли по зеленой ковровой дорожке мероприятия.
Кадры видеоролика LaPresse показывают, что корова стоит в толпе верующих с площади Святого Петра, а затем ее доят, раздавая молоко оказавшимся вокруг людям.
Издание il Giornale сообщило, что представители движения земледельцев смогли провести корову внутрь оцепления, имея на руках письмо с разрешением от ватиканского секретариата. Отмечается, что вместе с коровой к Ватикану прибыл минитрактор из числа ставших символом протестного движения аграриев.
Папа Римский Франциск по окончании проповеди дал понять, что знает о присутствии на ней делегации фермеров, поприветствовав их, правда, не упоминая Эрколину.